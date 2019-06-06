Kıbrıs

Lefke – Çamlıköy yolunda çökme tehlikesi

6 Haziran 2019

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke – Çamlıköy anayolunda, bazı yerlerde çökme tehlikesi var.

Kış ayında etkili olan yağmurlardan Lefke-Çamlıköy anayolu da nasibini aldı.

Yağmurlar, Lefke-Çamlıköy anayolunun asfalt kenarındaki koruyucu bariyerlerin bulunduğu yerlerde toprağı alıp götürdü. Bazı yerlerde koruyucu bariyerler topraktan ayrılırken, ana yolun asfalt kısmının alt tarafları da toprak kayması sebebi ile çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yolu kullanan vatandaşlar yetkililerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerekenin yapılmasını istedi.

 

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