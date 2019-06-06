Japon kadınların topuklu ayakkabı isyanı tüm dünyada yayılıyor

BBC Türkçe’nin haberine göre Meclis’teki bir oturum sırasında Japonya’nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Nemoto’ya, işverenlerin uyguladığı topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlatılan kampanya soruldu. Bakan Nemoto topuklu ayakkabı zorunluluğu için “Bu sosyal açıdan kabul gören bir durum. Mesleki açıdan gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır” dedi.

Bunun üzerine kıyafet yönetmeliklerinde topuklu ayakkabı zorunluluğu şart koşmasını engelleyecek bir yasal düzenleme çağrısıyla toplanan imzalar Salı günü Çalışma Bakanlığı’na iletilmişti. Bildiriye 20 bin kadın imza atmıştı.

Sosyal medyada #KuToo etiketiyle başlatılan kampanyada da topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı çıkılıyor. ‘Kutsuu’ acı anlamına geliyor. Kadın hakları savunucuları, seçtikleri etikette bir yandan bu kelimeleri birleştirirken, diğer yandan da geçen yıl kadına yönelik şiddet ve tacizi protesto etmek üzere başlatılan #MeToo (Ben de) hareketine göndermede bulunuyor.

Kampanyayı başlatan ise oyuncu ve yazar Yumi Ishigawa olmuştu. Kampanyaya destek verenler, Japonya’daki şirketlerin neredeyse tümünde kadınlar için topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu olduğunu söylüyor.