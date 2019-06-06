Mezarları da “kimsesiz”

Korkunç bir dramla hayatlarını kaybedip Lefke Kabristanlığına defnedilen 9 mülteci mezarının ziyaretçisi yok…

Gürsel KARAGÖZLÜ

Ülkelerindeki savaş nedeni ile yaşadıkları olumsuzluklardan çilelerden kaçarak daha insanca bir yaşam sürmek için başka ülkelere göç etmek, kendilerini kabul edebilecek bir Avrupa ülkesine varabilmek için çıktıkları umut yolculuğundan umutlarına kavuşamayarak umut yolculuğunda yaşamları sonlanan ve Karpaz kıyılarında 13 ve 14 Mayıs 2018 tarihinde cesetleri bulunan ve Lefke Kabristanlığına defnedilen 9 mülteci Lefke Kabristanlığında terk edilmiş olarak yatıyorlar.

Bundan tam bir yıl önce Karpaz kıyılarında 13 – 14 Mayıs 2018 tarihlerinde cesetleri bulunan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastane morgunda muhafaza edilen ve DNA testlerinin de yapılan Bekair Al Sabahi, Omar El Hasan, Abid El Kerim Hair, Zekur Hüseyin Şaban, Faddi El Sellum, Fuat Al Hüseyin ( Saddam ), Ahmet El Ahmet El Sallum, Hasan Elkheder ve Sadi Juma El Ahmet El Sellum isimli 9 mülteci, Lefkoşa Devlet Hastanesi morgunda kokmaya yüz tutmuş ve bu mültecilerin nereye defnedileceği tartışmaları sürerken Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya öne çıkarak 9 mültecinin Lefke Mezarlığında defnedilebileceğini açıkladı. 26 Mayıs 2018 tarihinde, Lefke Şeyh Nazım Camisi İmamı Mehmet Genç tarafından yapılan Cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve özel izinle mültecilerin Güney Kıbrıs’tan gelen aileleri katıldılar. KKTC’de yabancılar mezarlığı olmadığından Kaya’nın bu açıklaması ile KKTC devleti yetkilileri rahat bir nefes alarak mültecileri Lefke’de defnettirdi. Ülkemiz etrafındaki savaşlar nedeni ile daha insanca bir yaşam sürmek için başka ülkelerde yaşamak için ülkelerindeki savaşlardan kaçan insanlar bu umutlarına ulaşamadan yollarda hayatları sonlanmaktadır. Ülkemizde gün geçmiyor ki bu mülteci insanlar Deniz kıyılarımızda bulunmasın. Cansız cesetleri bulunan bu insanları da defnedecek bir yabancılar mezarlığı KKTC de yapılmadığı içinde bulunan bu cansız bedenlerin nereye defnedilecekleri de her gün sorun olmakta ve tartışmalara neden olmaktadırlar. Bir an önce Yabancılar ( Kimsesizler) mezarlığının kurulması gerekmektedir.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, geçtiğimiz yıl Lefke kabristanlığına defnedilen 9 mülteci için bu konunun insani olduğunu ve savaş, göç ve kayıplar yaşamış bir toplum olarak bu konuda daha hassas davranılması gerektiğini söyleyerek, insanların daha iyi bir yaşam için savaştan kaçarak böyle durumlara düşmesinin insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek, belediye meclisine konuyu getirdiğini ve ileriki dönemde bu konuya dikkat çekmek için definlerin yapıldığı bölgeye bir utanç abidesi dikilmesi için çalışmaların başlayacağını söyledi.