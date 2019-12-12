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YouTube 1 milyar dolar barajını geçti

12 Aralık 2019

Google’ın video servisi YouTube, bu yıl 563 milyon dolar gelir elde etti. Bu sayede platform 1 milyar dolar barajını geçti. ABD merkezli teknoloji devi Google’ın video servisi YouTube 1 milyar dolar barajını geçti.

Mashable’ın SensorTower verilerine dayandırdığı haberine göre, bu sayede YouTube ‘milyar dolarlık kulüp’ olarak da anılan uygulamalardan birisi haline geldi.

Bu tabir 1 milyar dolardan fazla kazanç elde eden uygulama ve platformlar için kullanılıyor. Yıllardır hatırı sayılır üye sayısına rağmen istenilen oranda gelir elde edemediği için eleştirilen YouTube son birkaç yıldaki büyümesi ile sonunda bu kulüpteki yerini aldı.

2016’da yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde eden YouTube geride bırakmaya hazırlandığımız 2019’da gelirini 563 milyon dolara çıkardı.

Geçtiğimiz yıl bu rakam 277 milyon dolardı. Google 2006 yılında  1.65 milyar dolar karşılığında YouTube’u bünyesine katmıştı.



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