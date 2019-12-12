Yeni nesil şarkılar Tütüncü’den sorulur

İLHAMI ARABADA YAKALADI:

Türkiye’nin gözde besteci müzisyenlerinden Gülşah Tütüncü “Sende mi Brütüs” şarkısının oluşum hikayesini “Arabanın içinde bir taraftan bağır çağır sözleri söyleyip bir taraftan gülmeye başladım. Benim böyle saçma sapan söylenip güldüğüm çok şey olur.” sözleriyle anlattı

Söz ve müziğini yazdığı “Hastalıkta Sağlıkta” şarkısının genç, yaşlı her kesimden milyonlarca kişinin diline düşmesiyle kendini bir anda pop müzik piyasasının tam ortasında bulan Gülşah Tütüncü, yaptığı ilk şarkısının hit olmasıyla merak uyandırdı.

Beklenilenin aksine 2. şarkısında, daha evvel tutturduğu formülün peşinden gitmedi ve bu sefer alaturka nağmeler yerine yüzü batıya dönük, hip hop ritimlerinde, minimal, dans ettirici, düzenlemenin çoğu RNB vokallerinden oluşan bir şarkı besteledi.

Bu sefer edebi sözler yerine edepsiz sözler yazarak; seksi, kışkırtıcı, catchy bir hava yakaladı. Bugün 2019’da popüler müziğin kabuk değişimi olarak nitelendirilen ve “yeni nesil müzik” olarak adlandırılan tarzı 2009 yılında yapan Tütüncü, devamında yine bu iki şarkıya benzemeyen, Yeşilçam film müziklerini andıran ve radyoların playlistlerinden uzun süre inmeyen, “Sev Diyemem” şarkısını yazdı.

Başarılı sanatçı müzik yaşamıyla ilgili merak edilenleri içtenlikle cevapladı:

Gülşah Tütüncü kendini nasıl tanımlar?

Keman çalan, şarkı söyleyen, besteler sözler yazan, çocukluğundan beri konserler veren, bazılarına göre renkli, bazılarına göre stresli hayatı olan yirmi dört saat mesaisi durmayan, bazen dokuz altı çalışan insanlara özenen birisiyim.

Peki profesyonel müziğe nasıl başladınız?

Popüler camiaya ilk sevgili Yaşar’a vokal yaparak başladım, sonrasında Mustafa Sandal, Sezen Aksu oldu. Beste ve söz anlamında ilk Hastalıkta Sağlıkta şarkımla başladı. Tüm bunların evvelinde okul yıllarımda klasik müzikle başlamıştı aslında.

Besteci, yorumcu ve müzisyen kimliğinizle dolu dolusunuz. Bu nasıl bir duygu?

Teşekkür ederim. Konservatuarlı olmaya demek eksik olur, o bir alt yapı, üstünü doldurmak lazım. Her zaman sınava girecek bir öğrenci gibi çalışmaya borçluyum sanırım…

Peki, keman desek?

Çok eskiden beri kemanla sahne şovları yapıyorum. Lindsey Stirlingi’de biliyorum ve severim. Daha bu kadar tanınmadan önce bile odasında çektiği videolardan beri biliyorum. Fakat onun da öncesi var. Dünyada ilk elektro keman şovlarını popülerleştiren Vanessa Mae’dir. Öncesinde onun hayranıyım.

“Sende mi Brütüs”ün hikayesinden bahseder misiniz?

Nakaratın ilk bölümü araba kullanırken çıktı. Arabanın içinde bir taraftan bağır çağır “Almazsan alma yalvaramicam, ayyy bi gururum var kırdıramicam” deyip bir taraftan gülmeye başladım. Benim böyle kendi kendime saçma sapan söyleyip, kendi kendime gülüp unuttuğum çok şey olur, içimden bu çok komik kaydetmeliyim dedim. Bir taraftan araba kullandığım içim elim kayıt aletine gidemedi, duracak yer bulana kadar unutmamak için melodi ve sözleri tekrar edip durdum. Durunca nihayet kaydettim, stüdyoya gittiğimde üzerinde çalışmaya başladım.

Tarkan, Sezen Aksu, Mustafa Ceceli gibi isimler size neler kattı?

Şarkılarımı kitlelerle buluşturarak hayatıma yeni insanlar kattılar. Her çalıştığım kişi ve tarz ayrı bir tecrübe. Aylarca çocukluk kahramanım Sezen Aksu’yla aynı sahnede olmak da muhteşemdi.

Yeni projeleriniz var mı?

Evet stüdyodan sahneye geçiş için kendime uygun bir proje yapmayı istiyordum. “Sen de mi Brütüs” tam istediğim gibi oldu. Artık ara vermeden yeni singlellar, düetler, proje yapımlar olacak. Stüdyoya girsem de sahne ve konserler devam edecek.

Gündelik hayatta nasıl birisiniz?

Duygusal, romantik, geleneksel, işkolik, çenesi düşük, hümanist, kontrolcü, titiz, yüksek kahkahalı, yalan söyleyen insanları hayatında barındırmayan…

Digital platformdaki saman alevi misali parlamaları nasıl değerlendirirsiniz?

Çok kalabalık bir platform. İnsanlar bu kadar kalabalığın tümünü bulup seçip dinleyemezler. TV mecraları da yok denecek kadar az. Dengeler çok değişti. Herkesin tutunma şekli ya da tutunamama sebebi farklı. Artık kimsenin salt yaptığı işle tutunabilmesi çok zor.