Köşe Yazarları

Lefkoşa’da durmak yok

12 Aralık 2019

SETLER HIZ KESMEDİ:

Lefkoşa’nın gece hayatında hız kesmeyen Berlin Nicosia, Emrah İş ve Erim TND’nin setleriyle yine coşkuya boğuldu

 

Lefkoşa’da hizmet veren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu yine coşku dolu saatler yaşadı. Mekanın kabinine giren Emrah İş ve Erim TND birbiri ardına sıraladıkları setlerle gençleri eğlendirmesini bildi.

Soluğu Berlin’de alan konuklar gece boyunca eğlenerek haftanın stresini üzerlerinden attı.

 

Bir yandan sohbetler ederken öte yandan da setlere kulak kabartan konuklar keyifli bir gece yaşadı. Berlin Nicosia’nın DJ’li geceleri önümüzdeki haftalarda konukları üzerine çekmeyi sürdürecek.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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