Yoldan seken taş gözüne isabet etti yaralandı

Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde uzun süredir devam eden altyapı ve yol çalışmaları bölge sakinleri kadar o yolu kullanan vatandaşları da mağdur ediyor. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan yol kusuru dün aracı ile güzergahta seyreden bir vatandaşın da yaralanmasına sebep oldu.

Süleyman Halilibrahim isimli vatandaş, Motorlu Araç Kayıt Dairesi’ne gitmek üzere dün öğle saatlerinde güzergahta seyrederken başka bir aracın tekerinden seken taş ile yaralandı.

Yoldan seken taş, Süleyman Halilibrahim’in yönetimindeki aracın sağ camından içeri girerek Halilibrahim’in sağ gözünün alt kısmına isabet etti.

Halilibrahim’in gözaltında yara oluşurken gözlükleri de kırıldı.

İsyan etti

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Süleyman Halilibrahim isyan etti, sosyal medya arkadaşlarına iletisini paylaşmaları çağrısında bulundu.

Halilibrahim, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Afferin be Kimisa bu yolları yapan!!!!

Yenisehir ışıklarındaki ne olduğu belirsiz yolda başıma gelen olay…

Seyir halindeyken camı acık olan aracımın içine bitmek bilmeyen yol çalışmasının düzensiz bir şekilde yapılmasından kaynaklı yolun ortasındaki yüzlerce daş parçasından fırlayan DAS hazır gözümü çıkarsın, ya Gözüm kör olsaydı?????

Kim karşılayacaktı bunu???

Nereye mi giderdim???

Araç Kayıt Seyrüsefer Dairesi’ne. Çünkü aynı model, aynı motor gücü araçlardan farklı olarak benim aracım 5kg fazla yazıldı diye 250 TL küsur fazla ödediğimi fark ettim 4 yıl boyunca,o 5 kg sanırım ya havadır ya da benzindir bunun standardı yok mu??????

Fabrika kg yok mu?????

Gideyim dedim onu sorayım yolda basıma gelen….

Vergiyi Neden Ödüyoruz???????????

İyi be cidden!!!!

Vergi öde her şeyi zamlı öde ve yolda giderkanda camları kapatmak zorundayık das fırlayabilir malum her yer kazı çalışması.

Yetkililerinde fotoğrafa etiketleyin, AYNI OLAY SİZİN BASINIZA GELEBILIR –PAYLASIN. Kendilerine bu olsa nasıl davranırlardı acaba???