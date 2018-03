İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 08/03/2018 – Perşembe



Şöyle gözümü kapadığımda, 2013 yılına geri gittiğimde, dönemin Başbakanı Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Obama’nın Beyaz Saray’da tokalaştıkları ve gülümsedikleri kareyi hatırlıyorum. Küresel piyasalarda esen iyimserlik rüzgarları, Türkiye cephesinde güçlenen makroekonomik görünüm, ABD ile sağlıklı ilişkiler… Netice itibarı ile Türkiye, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodys’den yatırım yapılabilir notu almıştı. 2016 yılında ise hain darbe girişimi, devamında artan iç güvenlik endişeleri, bozulan makroekonomik verilerin de gölgesinde, söz konusu kurum Türkiye’yi notladığı en düşük yatırım yapılabilir seviyesinin bir kademe altına itmesi ardından, dün gece geç saatlerde, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak daha indirilerek Ba1’den Ba2 seviyesine çekti. Son durumda S&P ve Moody’s Türkiye’nin notunu yatırım derecesinin iki basamak, Fitch ise bir basamak altında tutuyor. Hülasa, halihazırda yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunda yapılan ilave indirim, Türk mali piyasaları üzerinde majör bir etki yapmadığını görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, 2016 yılında yatırım yapılabilir notu kaybeden Türkiye mali piyasaları, sert satışlara sahne olmuştu. Dün akşamki kararın ise böyle bir etki doğurmayacağını düşünüyoruz. Piyasaları karara tepkisinin (zaten yatırım yapılabilir nota sahip değiliz) nötr olduğunu görüyoruz. Bardağın boş ve dolu tarafına eşit şekilde yaklaşmak gerekirse, yatırım yapılabilir not seviyesinden git gide uzaklaşmak, ülkenin finansal anlamda zayıflıklarının da arttığına işaret ediyor. Şu anda, büyük bir parti havası içinde olan küresel piyasaların tabir caizse gözü hiçbir olumsuzluğu görmüyor, görmek istemiyor. Bu nedenle, not indirimi şimdilik olmasa da, küresel piyasalarda havanın bozması ile karşımıza çıkacak ilave bir risk olacağının altını çizmek gerekiyor. Türkiye’nin notlarının kaybetmesi, elbette yurtdışından sağlanacak fonların da maliyeti üzerinde negatif bir etki doğuracaktır. Takdir edersiniz ki, yatırım yapılabilir veya repütasyon anlamında güçlü bir şirket, kurum veya ülkeye veya basit anlatımla “karşı tarafa” verilecek borç paranın faizi ile, repütasyonu düşmeye başlayan, yatırım yapılabilir seviyenin altında hızla basamak kaybeden bir “karşı tarafa” verilecek borç paranın faizi aynı olmayacaktır. Konuya bu şekli ile baktığımızda, büyümesinde yurtdışı finansmanın önemli bir katalizör olduğu ve hali hazırda 213 milyar (rekor) dolar borcu olan bankacılık sektörü dışındaki şirketlerin, not indiriminden negatif etkilenmemesi (borç faizi anlamında) kaçınılmaz görünüyor.

Dünden devam etmek gerekirse, TCMB’nin olağan Para Politikası Kurulu Kararı (PPK) beklentilere paralel sonuçlandı. PPK, faizlerde ve para politikası duruşunda herhangi bir değişikliğe gitmezken, karar ardından yayımlanan kısa bildiri notunda, çekirdek enflasyonun yüksek seyri ve TCMB’nin enflasyon vurgularının bir kademe daha arttığını görüyoruz. Yurtdışı cephede ise, Trump’ın korumacı politikalarının fitilini ateşlemesi ardından gelişmeler takip ediyoruz. Trump’ın ortaya attığı çelik ve alüminyum ithalatına vergi getireceği haberi sonrasında bu kararın politik bir koz olarak kullanılacağı ancak hayata geçirilmeyeceği satın alan piyasaların kısa süren mutluluğu, serbest ticareti savunan ve Trump’ın ekonomi başdanışmanı olan Wall Street kökenli Cohn’ın istifa kararı ile sarsılmıştı. Gelinen noktada, Trump’ın söyleminde ne kadar ciddi olduğu halen daha tartışılsa da, sabah saatlerinde Asya piyasalarında havanın ılımlı olduğunun görüyoruz. Türk mali piyasaları yukarda da değindiğim üzere bir miktar da olsa tedirgin. Bugün gündemde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olağan faiz toplantısı bulunuyor herhangi bir beklentinin olmadığı günde, Başkan Draghi’nin satır aralarında vereceği mesajlar EUR/USD paritesinin seyri üzerinde etkili olabilir. Özellikle, İtalya seçimleri ardından EUR’da sürpriz bir şekilde görülen yükseliş veya devam eden yükselme isteğine Draghi’nin nasıl bir şekilde yaklaşacağını merakla takip ediyor olacağız.