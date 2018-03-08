Anastasiadis maceraya koşuyor

Kıbrıs’ta, bahar havasına aldanmamak gerekir. Güzelim Kıbrıs , bahar havasına aldananların , daima zararlı çıktıklarına şahit olan bir adadır.

Anastasiadis de öyle görünüyor ki, hayatın gerçeklerinden iyice kopmaya doğru sürüklenmektedir.

Doğu Akdeniz’de çözüm olmadan, Enerji Çalışmalarını Kıbrıs Cumhuriyeti adına, tek başına yapabilme hayali, tüm Kıbrıs’ı, hatta Ege’yi de içine alabilecek çatışma tohumlarını ekmektedir.

Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin amacının, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) hidrokarbon kaynaklarının mümkün olan en iyi koşullarda, tüm Kıbrıs vatandaşlarının azami yararına olacak şekilde, bütünüyle keşfedilmesi ve kullanılması olduğunu söylemektedir.

Bu açıklama içerisindeki potansiyel tehlike ilk anda görülmeyebilir. Ancak Anastasiadis, Italyan şirketiyle Akdeniz’de araştırma yapmak isterken, Türkiye’nin Navtex’leriyle hüsrana uğrarken, şimdi de ABD li EXXON şirketiyle yeni bir maceraya dalmak istemektedir.

Rum basını EXXON şirketinin araştırma gemisine Amerikan deniz kuvvetlerinden gemilerin eşlik edeceğini yaymaya çalışmaktadırlar. Böyle bir durumun olması durumunda, Doğu Akdeniz’de kıyametin kopacağı kesindir.

Amerikanın bu dönemde, Türkiye ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalışırken, böyle bir hamleyi desteklemesi beklenmemektedir. Ancak Amerikan Cumhurbaşkanının dünyayı dikkate almayan tavrı da , bölgedeki gerginliği arttırmaktadır.

Anastasiadis’in yeni Dışişleri Bakanı Hristodulidis,Atina’ya giderek Yunanistan Dışişleri bakanı ile görüşerek, Doğu Akdeniz’deki enerji çalışmalarında Türkiye’ye karşı yeni siyasetler üzerinde çalıştıklarını açıklamıştır.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da Atina’ya

Giderek, tehlikeli durumu bizzat söylemeyi gerekli görmüştür.

Haravgi, “Gerilimin Düşürülmesi İçin Diplomasi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Atina’yı ziyaret etmekte olan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun , Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve siyasi partilerle temas ettiğini yazdı.

Habere göre “gerilimin diplomatik yöntemlerle düşürülmesi ve Erdoğan’ın bölgeyle ilgili hedeflerinin başarısız kılınması için de (Rum-Yunan) iş birliği gerektiğini” söyleyen Kiprianu, Atina’daki muhataplarına “Kıbrıs sorunu çözülmeden doğal zenginliğimizi değerlendiremeyeceğimizi anlamazsak başımıza gelenlere müstahakız” mesajını verdi.

Kiprianu’nun görüştüğü Çipras’a Doğu Akdeniz’deki durum ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ile ilgili görüşlerini aktardığını belirten gazete edindiği bilgilere dayanarak, gerilimin düşürülmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için atılması gereken adımlar konusunda büyük ölçüde görüş birliğine varıldığını yazdı.

Görülen o ki, Kıbrıs ve Yunanistan’da da Doğu Akdeniz’deki Enerji çalışmaları hakkında iki BÖLÜNME yaşanmaktadır.

Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias ile birlikte, Kıbrıs çevresinde çözüm olmadan Enerji çalışmaları yapılmasını savunmaktadırlar.

Diğer yandan AKEL lideri Kipriyanu ile Yunanistan Başbakanı Çipras, böyle bir siyasetin bölgenin tümünü ateşe atacağı görüşünde birleşmektedirler.

İşin acı yanı, oluşabilecek olan tehlikeleri görmesine rağmen, Çipras’ın Koçias’ın PROVAKASYONlarını engelleyebilecek güce sahip olmamasıdır.

Anastasiadis, BEN YAPTIM OLDU siyasetinden, aklın gerektirdiğine dönmeyi erken bir zamanda yapmazsa, tüm Kıbrıs’ı, hatta EGE’yi bile ateşe atacak kıvılcımı ateşleyecektir.