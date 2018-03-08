Bir Türkiye dizisi…

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz…”

Mafya dizisi…

Silah satıyorlar…

Uyuşturucu işle savaşıyorlar…

Dizi tetikçi dolu.

Her bölümde napsan bir 50 kişi ölüyor…

Çakırbeyli ailesi…

Ailenin dostları var…

Onlar da mafya…

Mafyalardan birinin adı da Yaşar…

Kimsesiz Yaşar…

Adı gibi Kimsesiz Yaşar…

Herifin dizide bir repliği var…

“Dostum değilsin…”

Bunu dediğini, gecesi öldürüyor…

Sloganı da şu:

“Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür…”

Bu diziyi izleyip, havaya kurşun sıkanlar var…

Konumuz bu dizi mi?

Hayır değil…

Peki nedir?

Bu dizide, “birini öldürmek için” kullanılan “Dostum Değilsin” repliği var ya…

Bizim memlekette kayıtlara geçti…

Sen de kimsin yahu?

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi…

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun…

Önüne gelen olgulara bakıp, adil kararlar veriyor.

Tarih 13 Nisan 2017…

Gazimağusa…

Şahin Ceylan isimli bir adam…

KKTC’ye bir adam yolluyor…

Beli silahlı…

İsmi de SEHBETULLAH AYDOĞAN…

Sehbetullah, kiralık katil…

İşi bu…

Ver parayı, kimi istersen öldürsün.

Hedefi bir kadın.

Şahin Ceylan parasını vermiş çomarın…

O da “birini öldürmek” üzere adaya giriş yapmış…

Kıskıvrak…

Devreye polisin başarısı giriyor…

Olayı ihbar alıyor…

Takip başlıyor…

Bizim SEHBETULLAH evden çıkıyor…

Beline de iki tabanca takıyor…

Nereden bulmuşsa artık…

Kadını vuracak…

Çiğdem isimli bir kadın…

Celladı olacak SEHBETTULLAH…

Polis yakalıyor…

SEHBETULLAH o günden beridir cezaevinde…

7 yıl hapis ve “dostum değilsin…”

Yargıç Fadıl Haksun önce olguları açıklıyor…

Peşi sıra cezayı…

7 yıl hapis…

Suçüstü yakalanan kiralık katil, yedi yıl hapis yatacak…

Haliyle 11 aydır da hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde…

Cezayı duyunca…

Zemberek de burada kopuyor:

“Dostum değilsin…”

Hakime söylediği cümle bu…

Cezayı beğenmiyor ve hakime bir film repliği ile sesleniyor…

Olacak iş mi?

Bir hakime, hangi niyetle olursa olsun…

Bu söylenecek şey mi SEHBETULLAH…

Ne yapacaksın hakime?

Ne demek “Dostum değilsin…”

Hakime bunu söylemek ne demek?

Bu cesareti nerden buluyor bir suçlu?

Dua et, hakim izlemiyor…

Anladım ki…

Hakim Haksun bu diziyi izlemiyor…

Ama bir şey daha anladım ki…

Cezaevindeki suçlular…

Mafya dizilerini seyrediyor.

Zira, “Dostum Yaşar” daha diziye yeni girdi.

Yeni bir karakter yani…

Cezaevinde “mafya dizileri” yasaklanmalı, onu anladım…

İçeride ıslah olacaklarına…

Dellenip dellenip dışarıya salınıyorlar…