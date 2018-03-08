Forest’ten İskele’ye aynı tarife: 1-3

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Tarım, İsfendiyar Açıksöz
Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Sinan (Dk.46 Boran), Emir (Dk.64 Hasan), Mehmet Aylanç, Kadir, Berk, Hussain Saddam, Tonbara Tiongoli (Dk.66 Samet), Sertan, Nnaemeka Uzor, Ahmet
K.Kaymaklı: Ali, Berkem, Tuğrul, Uğur, Hüseyin, Turgut, Yusuf (Dk.79 Erce), Yağış, Bayram (Dk.70 Mete), Yaşar (Dk.38 Ahmet)
Goller: Dk.26 Emir (G.Birliği) – Dk.40 Uğur, Dk.58 Yusuf, Dk.77 Hüseyin (K.Kaymaklı)
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde, başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı ilk maçta 3-1 mağlup ettiği İskele ekibi Gençler Birliği’ni rövanş maçında da aynı skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan rövanş karşılaşmasında ev sahibi ekip Emir’in golüyle öne geçse de konuk takım Uğur, Yusuf ve Hüseyin’in golleriye maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Küçük Kaymaklı yarı finalist olurken Gençler Birliği kupaya çeyrek finalde etti.