MTG’den müthiş geri dönüş: 3-2

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ozan Kel, Ali Akçınar

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Sami, Yasin, Yusuf (Dk.60 Halil), Malik, Adil, Mehmet Gürlü (Dk.50 Kaan), Arif, Dinopeter, Emre, Adeyanko (Dk.90 Erdoğ)

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Vakkas 59 Yasin, Binya, İlyas, Ulaş, Cenker, Mejdi (Dk.65 Bayram), Hamis (Dk.56 Aksel), Okan, Mustafa, Adeleke

Goller: Dk.79 Dinopeter, Dk.83 Emre, Dk.84 Halil (M.T. Gücü) – Dk.27Hamis, Dk.75 Yasin (M.A. Yeşilova)

Kırmızı kart: Dk.65 Okan (M.A. Yeşilova)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanşında müthiş bir geri dönüşe imza atan Mağusa Türk Gücü, 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 5 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti ve yarı finalist oldu.

İki takım, ilk maçtaki 0-0’ın rövanşında Gazimağusa Canbulat Stadı’nda karşılaştı.

Konuk ekip 27’de Hamis ve 75’te Yasin’in golleri ile 2-0’ı yakalarken ev sahibi takım 79’da Dinopeter ile farkı bire indirip 83’te Emre’nin golüyle skora denge getirdi. Bu golden bir dakika sonra ise Halil fişi çeken isim oldu ve MTG maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. 65. dakikada Yeşilova’dan Okan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken yeşil beyazlılar bu sonuçla kupadaki yolculuğuna çeyrek finalde veda etti.