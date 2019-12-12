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YÖDAK, Girne Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu

12 Aralık 2019

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Kurulu’nun (YÖDAK) daha önce aldığı karar neticesinde sürdürdüğü incelemelerine devam ettiği bildirildi.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, 10 Aralık Salı günü Girne Üniversitesi’ni ziyaret eden YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki heyet, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.

Heyet üniversitenin akademik ve fiziki alt yapısı ile ilgili bilgi aldı ve Girne Üniversitesi’nin çalışmalarını inceledi.



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