Yaşam

Yakutistan’da bir aile dev kubbe altındaki eve yerleşti

12 Aralık 2019
Yakutistan, kubbe ev

Yakutistan’da dev kubbenin altındaki evde iki kişi ve bir kediden oluşan ailenin yaza kadar yaşayacağı bilimsel deney başladı.

Rusya’ya bağlı Yakutistan‘da Vitaliy ve Regina Litvinov ile kedileri Zak, soğuğa dayanıklı PVC kaplı çelik kubbe altındaki tek katlı eve yerleşti. Proje organizatörleri, ısı tüketiminin verimliliği ve yapının sert iklim koşullarına karşı dayanıklılığı hakkında veri elde etmeyi amaçlıyor. Dışarıda eksi 45 derece olan sıcaklığın kubbenin altında eksi 20 derece olacağı, böylelikle evin ısınmasında yakıt tasarrufu sağlayacağı ve evi rüzgar ve kardan koruyacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanları ayrıca deney sırasında katılımcıların fiziksel durumunu da izleyecek.

Eğer deneyin başarılı olduğu kabul edilirse, organizatörler sadece evlere değil diğer objelere de daha büyük kubbeler yerleştirmeyi deneyecekler. Proje sahipleri ayrıca, gelecekte kubbenin altında sebze ve ağaçcık yetiştirmeyi de düşünüyor.



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