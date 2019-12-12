Türkiye

Türkiye, Libya ile imzalanan anlaşmayı BM’nin tesciline sundu

12 Aralık 2019

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuruda bulundu.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Ankara, uluslararası tepkilere rağmen anlaşmayı BM’ye sundu.

Libya’nın komşusu Mısır ile Güney Kıbrıs, söz konusu anlaşmayı “yasalara aykırı” olarak nitelerken, Yunanistan da Girit adasını yok saydığı gerekçesiyle muhtıranın coğrafi açıdan mantığa uygun olmadığını savunuyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma, Yunanistan-Libya arasında diplomatik krize neden oldu. Bölgedeki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile olan mevcut gerilimin dozu da arttı.

Yunanistan tepkisini, Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı edip, Türkiye’yi de BM’ye şikayet ederek gösterdi.

Avrupa Birliği’nin de Brüksel’de iki gün sürecek olan zirvede muhtarıyı tartışıp Atina’dan yana tavır alması bekleniyor.



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