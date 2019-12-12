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Akıncı: 18 bölge mayından arındırıldı ve mayınsızlık sertifikası ile güvenli hale getirildi

12 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 26 Şubat 2018 tarihindeki görüşmesinde adanın her iki tarafından da 9’ar, toplam 18 alanın mayınlardan temizlenmesi konusunda aldığı karar hayata geçti.

Yürütülen çalışmalarla 18 bölge mayınsızlık sertifikası ile güvenli hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, esas hedefin, tümüyle mayından arınmış bir ada yaratmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı “Bunun için de bir yerden başlamak gerekiyordu. Her iki tarafın askeri yetkililerinin bizlere sunduğu öneriler ışığında 9’ar adet mayın tarlasının temizlenmesi için Rum Lider Anastasiadis ile vardığımız mutabakatın hayata çemiş olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

18 tehlikeli bölgedeki çalışmaların sonuçlanmasıyla Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’in 26 Şubat 2018’de uygulama kararı aldıkları güven artırıcı önlemlerin tümü hayata geçti.

18 tehlikeli bölgenin, UNFICYP ve Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) tarafından yürüttüğü çalışmalar neticesinde mayından arındırılmasıyla, Kıbrıs’ta 210 bin 882 metre karelik alan mayından temizlenmiş oldu.

Her iki taraftan 9’ar mayın tarlasının temizlenmesinin yanı sıra, elektrik şebekelerinin kalıcı olarak birleştirilmesi, cep telefonları şebekelerinin Avrupa’da bir merkez üzerinden bağlanması, Kıbrıs Türk tarafının 1974’den sonra KKTC’de muhafaza altına alınan Rum ressamlara ait eserleri eski sahiplerine, Rum tarafının da Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda 1963 öncesinde görsel ve işitsel kaydı bulunan Kıbrıslı Türk sanatçılara ait kayıtları Kıbrıs Türk tarafına iletilmesiyle ilgili uzlaşıya varılmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Şubat 2018 tarihindeki kararların alındığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, adanın her iki taraftan 9’ar adet mayın tarlasının temizlenmesiyle ilgili, askeri yetkililerin çalışmasına karar verdiklerini duyurmuştu.



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