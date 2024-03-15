YÖDAK Başkanı Turgay Avcı istifa etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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YÖDAK Başkanı Turgay Avcı istifa etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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YÖDAK Başkanı Turgay Avcı istifa etti

Hakkında açılan soruşturmanın sürdüğü Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Avcı istifa mektubunu bu sabah Cumhurbaşkanlığına iletti.


Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Avcı, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın görevden alınması için önce Yüksek Adliye Kuruluna başvurmuş ve kurul süreci başlatmış; ardından da Avcı’yı istifa etmeye davet etmişti.

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Tags:Turgay AvcıYÖDAK
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