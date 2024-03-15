Turgay Kara: “Hakem kararlarında adalet istiyoruz”

Salih Eşref ASOĞLU

AKSA Süper Lig’in 23.haftasında Lefke’yi konuk edecek olan Yenicami’da takımın Sportif Direktörü Turgay Kara son dönemlerde hakem kararları ile yaşadıkları sıkıntılar konusunda Havadis Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Yenicami Sportif Direktörü Turgay, genç ve yetenekli bir ekiple yola çıktıklarını belirterek futbol adına güzel şeyler ortaya koymak, göstermek istediklerini belirtti. Turgay Kara şöyle devam etti: “Biz bu sezon için hedefi şampiyonluk koymadık. Hedefimizi genç kadromuz ile deneyim kazanarak ilerleyen yıllarda zirveye oynamak olarak belirledik. Bu prensiple devam ederek ilk devreyi hedeflenen yerde bitirdik. Ancak ilerleyen zaman diliminde sakatlık ve cezalı olan futbolcular nedeni ile sıkıntılar yaşadık. Sezonu ilk 8’de bitirmeyi istiyoruz ve hedefliyoruz. Kupa’da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ancak hakem kararları nedeni ile canımız çok candı. Aleyhimize tartışmalı penaltı kararları verildi. Verilen 11 penaltının birçoğu tartışmaya açıktır. Hakemlerin bize karşı özel bir kastları yok ama daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Pozisyonlara daha yakın olmalarını istiyoruz. Bizim lehimize bir karar verilmesini istemiyoruz bizim istediğimiz doğru kararların verilmesidir.”

“Lefke maçı bizim için çok önemli”

Lefke ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Turgay Kara taraftarların bu maçta takımlarının yanında yer almalarını ve desteklemelerini istediklerini belirtti. Kara son olarak şunları belirti: “Önce Lefke sonra da T.Ocağı maçları bizim için çok önemli. Her zaman olduğu gibi Teknik Direktörümüz Emre Perçinci hocamıza güveniyoruz. Zor ve beklenmedik şartlar altında takımımızı en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Takımı en iyi şekilde sahaya sürerek taktik-teknik disiplin çerçevesinde en iyi sonucu alacaktır. Taraftarlarımızın da desteği ile bu maçı kazanarak play-out bölgesinden uzaklaşmayı istiyoruz.”

Fotoğraf: Eşref ASOĞLU