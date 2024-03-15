16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve TEPDER’in ortaklaşa düzenlediği 16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali, hafta sonu Tepebaşı köy meydanında yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalin ana teması Kıbrıs’ın endemiklerinden Medoş lalesinin bölgedeki çeşitliliğini göstererek, halkın bilinçlenmesini sağlamak…

Yarın saat 10.30’da Medoş laleleri için yürüyüşle başlayacak festivalde; gün boyu halk dansları gösterileri, el sanatları ve yiyecek stantlarında satışlar yapılacak. Gün içinde lale diyarına iki kez otobüs turları gerçekleştirilecek ve 15.00’te de Grup Otantik Konseri ile festivalin ilk günü sona erecek.

17 Mart Pazar günü ise etkinlikler saat 07.30’da doğa yürüyüşüyle başlayacak, Saat 12.30’da lale diyarına düzenlenecek turun ardından; gün boyunca halk dansları gösterilerinin ardından Grup Baria konseri ile festival son bulacak.