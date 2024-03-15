KTSYD Hentbol Kupası’nda şampiyon GG ve UKÜ

KTSYD Hentbol Kupası’nda final mücadeleleri oynandı. Erkeklerde Gençlik Gücü, kadınlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik Gücü kupa kazanmaya devam ediyor: 39-22

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ilk finalinde erkeklerde Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresinde rakibine karşı 21-11’lik üstünlük kuran Gençlik Gücü, maçı da 39-22’lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Erkeklerde maçın en değerli oyuncusu Gençlik Gücü’nden Özdemir Demiralp oldu.

Kadınlarda şampiyon Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: 38-20

Erkekler finali sonrasında oynanan kadınlar final maçında ise Esentepe ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaştı. Maçın ilk devresini 15-7 önde tamamlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, mücadeleyi de 38-20 kazanarak, KTSYD Hentbol Kupasını müzesine götürdü. Kadınlarda maçın en değerli oyuncusu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Betül Rabia Çamlı seçildi.

Şampiyonlar kupalarını aldı

Erkekler şampiyonu Gençlik Gücü ve kadınlar şampiyonu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne şampiyonluk kupaları ve madalyaları, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan takdim etti.

Mücadeleleri Türkiye Hentbol Federasyonu MHK Başkanı da izledi

KTSYD Hentbol Kupası final maçlarını Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve iki eğitmeni de izledi. Erkekler finalini de Türkiye MHK’ya bağlı iki hakem yönetti.