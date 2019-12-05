Yine yenilendi yine bakamadık

Zemini sentetikten doğal çime dönüştürülen Gönyeli sahasında yeşil çimden eser kalmadı

Ülkemizdeki futbol sahalarına her yıl milyonlarca TL para harcanıyor güzel bir tesis ortaya çıkıyor, ancak günün sonunda tüm güzellikler ortadan kalkıyor. Nedeni ise doğru bakamamak ve doğru kullanamamak… Bu yıl ilk telef olan tesisimiz de Gönyeli Sahası oldu. Ülkemizin FIFA onaylı Star 2 belgeli ilk sentetik zeminli futbol sahası olan Gönyeli Sahası’nın sentetik zemini de doğru kullanılmayıp doğru bakılamadığından özelliğini kaybetmiş, çeşitli sakatlıklar ve şikâyetler üzerine Gönyeli sentetikten vazgeçmişti.

Uzun yıllar resmi lig maçı oynanmayan ve atıl durumda kalan Gönyeli sentetik zemininde Gönyeli futbol takımı da maçlarını oynayamamış, kırmızı-beyazlı takım ülkemizin farklı bölgelerinde ve çeşitli futbol sahalarında ev sahibi maçlarını oynamak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan girişimler sonucu Alkan Değirmencioğlu’nun müdürlüğündeki Spor Dairesi sahanın yeniden doğal çime dönüştürülerek Gönyeli’ye kazandırılması başarılmıştı. Çim zemini çok beğenilen ve görenlerin taktir ettiği Gönyeli Sahası son 3 haftada tam anlamıyla yandı.

Spor Dairesinde değişen yönetim, Gönyeli kulübünün sahanın bakımını yapan Mustafa Tilki’den vazgeçmesi yeşil çim zeminin sapsarı ot haline dönüşmesine neden oldu.

Her tesiste olduğu gibi bu tesisi de bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale getirmemiz neticesinde Gönyeli futbol sahası şimdi antrenman yapacak yer aramaya başladı.

Her yerde olduğu gibi Gönyeli sahası da kullanılamaz hale geldikten sonra Spor Dairesinin müdür ve yönetim kurulu başkanı ile birlikte sahada inceleme yapmaya gitmesi bekleniyor.