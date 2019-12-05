FutbolSpor

Çetinkaya’nın antrenman sahası hazır

5 Aralık 2019

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye ait Metehan tesislerinde yapımı tamamlanan yeni antrenman sahası hazır hale geldi. Aynı zamanda 2020 Nisan ayında tamamlanması planlanan yeni bir çim sahanın da ekim çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.



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