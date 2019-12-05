Çetinkaya’nın antrenman sahası hazır

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’ye ait Metehan tesislerinde yapımı tamamlanan yeni antrenman sahası hazır hale geldi. Aynı zamanda 2020 Nisan ayında tamamlanması planlanan yeni bir çim sahanın da ekim çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.
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