Girne Limanında denize düşen adam kayboldu!

Girne Antik Liman’da, mendirek üzerinde bulunan bir kişinin denize düşerek kaybolduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, sabah 09:00 sıralarında bir erkek şahsın denize düşerek kaybolduğu söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve karadan arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

İlerleyen saatler sonrasında kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları devam ediliyor.