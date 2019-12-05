Akdeniz durulmuyor

Akdeniz’de yaşanan çelişmeler, Kıbrıs Sorununu iç sorun olarak gören çevrelerin tahlillerinin yanlışlığını bir kez daha ortaya çıkarttı.

Kıbrıs’ta ve etrafındaki Akdeniz’de, Rum ve Türkleri dikkate almayan gelişmeler ve değişik mevzilenmeler iyice hızlanmıştır.

Rum tarafı, Yunanistan, İsrail ve Mısır’ın içinde yer aldığı Doğu Akdeniz koalisyonu, Türkiye’yi Akdeniz dışında tutacak politikaları adım adım hayata geçirirken, Türkiye’nin karşı hamleleri zaten beklenmekteydi.

Türkiye, Libya ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile , 41 BİN km karelik alanda söz sahibi oldu.

Haritada görülebileceği gibi Türkiye, Akdeniz’in Batısında önemli bir bölgeyi tamamen kontrolüne aldı.

Bu durumda, Yunanistan , Kıbrıs, İsrail ve Mısır’ın, Enerjide ve borularla gaz ikmalinde Türkiye’yi devre dışı bırakma planları çöktü.

Bu antlaşma ile Yunanistan’ın Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis adaları hattını esas alarak, bu adaların da KITA SAHANLIKLARI olduğu planı da devre dışı kaldı.

Bu antlaşmadan sonra, Türkiye’ye rağmen Akdeniz’de planlar yapıp yürürlüğe koymak isteyen güçler, artık eskisi kadar rahat olamayacaklar.

Türkiye, Azerbaycan üzerinden AB ye gaz taşıyacak boru hattını, Yunanistan Sınırına kadar bitirerek, AB ye gaz akışının ancak kendi üzerinden olabileceğini, bunun alt yapısının da hazır olduğunu kanıtladı.

Mısır, İsrail ve Kıbrıs gazı’nın TANAP üzerinden AB ‘ye nakli artık daha düşük bir maliyetle yapılabilecektir. Bu durum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de dikkate alınması gereken bir güç olduğunu yeniden herkese hatırlattı.

Denizler dalgalanmadan durulamaz. Akdeniz de Enerji savaşları yüzünden devamlı dalgalanacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’yi Enerji oyununa sokmadan, Akdeniz’deki dalgalanmalar durulamaz.

Kıbrıs Sorunu da artık, Akdeniz’deki Enerji Savaşlarının bir parçası haline gelmiştir. Bu savaşta yer alan güçlerin istemediği bir çözüm artık MÜMKÜN DEĞİLDİR.