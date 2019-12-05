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Altıntop sahneye güzellik getirecek

5 Aralık 2019

GİRNE’DE SÖYLEYECEK:

Mankenlikten şarkıcılığa transfer olan ünlü isimlerden Tuğba Altıntop Girne’deki Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhane’ye yalnızca ses değil güzellik de getirecek

 

Türkiye’nin gündemden hiç düşmeyen ismi Tuğba Altıntop şimdilerde ise sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ülkemizde de oldukça sevilen ve geniş hayran kitlelerine ulaşan güzel sanatçı yarın akşam Girne’nin göz bebeği Müslüm Baba Yeni Nesil sahnesinde canlı performans göstermeye hazırlanıyor.

Gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak olan güzel sanatçı kendi ana vatanı gibi gördüğü Kıbrıs’ta ilk defa sahne alacak olmaktan mutluluk duyduğunu da bildirdi. Geceye yoğun bir katılımın olacağı tahmin ediliyor.

 



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