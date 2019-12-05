Magazin

Geceler hız kesmedi

5 Aralık 2019

KABİN YİNE COŞTU:

Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından olan Berlin Nicosia, DJ Doğuş Kılıç ve Enny B’nin setleriyle gençleri eğlendirmesini bildi

Lefkoşa’da hizmet veren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu yine dikkatleri üzerine çekti. Mekanda bir kez daha kabine giren DJ Doğuş Kılıç ve Enny B birbiri ardına sıraladıkları setlerle gençleri eğlendirmesini bildi.

 

Soluğu Berlin’de alan konuklar gece boyunca eğlenerek haftanın stresini üzerlerinden attı. Bir yandan sohbetler ederken öte yandan da setlere kulak kabartan konuklar keyifli bir gece yaşadı. Berlin Nicosia’nın DJ’li geceleri önümüzdeki haftalarda konukları üzerine çekmeyi sürdürecek.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Altıntop sahneye güzellik getirecek

5 Aralık 2019

Girne’de canlı keyif

5 Aralık 2019

Olayların adamı Can Yaman Lefkoşa’da

5 Aralık 2019

Sanat engel tanımadı

5 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı