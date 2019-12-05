Geceler hız kesmedi

KABİN YİNE COŞTU:

Lefkoşa’nın sevilen mekanlarından olan Berlin Nicosia, DJ Doğuş Kılıç ve Enny B’nin setleriyle gençleri eğlendirmesini bildi

Lefkoşa’da hizmet veren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu yine dikkatleri üzerine çekti. Mekanda bir kez daha kabine giren DJ Doğuş Kılıç ve Enny B birbiri ardına sıraladıkları setlerle gençleri eğlendirmesini bildi.

Soluğu Berlin’de alan konuklar gece boyunca eğlenerek haftanın stresini üzerlerinden attı. Bir yandan sohbetler ederken öte yandan da setlere kulak kabartan konuklar keyifli bir gece yaşadı. Berlin Nicosia’nın DJ’li geceleri önümüzdeki haftalarda konukları üzerine çekmeyi sürdürecek.