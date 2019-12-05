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Girne’de canlı keyif

5 Aralık 2019

GÜZEN’DEN KEYİFLİ ŞARKILAR:
Girne’de hizmer veren Ego Bar’da sahne alan Sinan Güzen birbirinden güzel şarkılarla konuklara müzik dolu bir gece yaşattı

Girne’nin tercih edilen mekanlarından Ego Bar’da önceki akşam ülkemizin başarılı sanatçılarından Sinan Güzen sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan repertuarıyla beğeni kazanan Güzen, konuklar tarafından beğeni topladı. Hafta sonunu canlı müzikle renklendirmek isteyen konuklar sohbetleri sırasında sevilen şarkılara eşlik etmekten de geri kalmadı. Arkadaş gruplarının yanında çiftlerin de ilgi gösterdiği mekanda sıcak ve samimi görüntüler objektiflere yansıdı.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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