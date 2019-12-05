KıbrısMagazin

Olayların adamı Can Yaman Lefkoşa’da

5 Aralık 2019

Son günlerde adından söz ettiren ünlü oyuncu Can Yaman geçtiğimiz gün Kıbrıs’a geldi. Yaman hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Lefkoşa, Dereboyu’ndaki Yakındoğu Bankası’na giden Can Yaman’ı görenler sanatçının yanına gitmekten geri kalmadı.

Öte yandan Can Yaman’ın İspanya’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ilk cezası geldi. Oyuncunun şubatta çekimlerine başlanıp, mart ayında yayınlanması beklenen dizisi yapımcı Faruk Turgut tarafından iptal edildi.

Son günlerde yaptığı açıklamalar ve çirkin laflarıyla gündemden düşmeyen Can Yaman’a ilk tepki, yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut’tan geldi. Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.

Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz.” dedi.

 



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