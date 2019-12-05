KıbrısMagazin

Sanat engel tanımadı

5 Aralık 2019

LEFKOŞA’DA ALKIŞA DOYDULAR:

Yoğun bir katılımla gerçekleşen LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi’nde sergilenen performanslar büyük alkış aldı

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi’nin beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi 4. Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı belediye meclis üyeleri, etkinlikte görev alan çocukların aileleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.,

 

Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin  bateri ve piyano dinletisi ile başlayan ve büyük beğeni ve takdir toplayan gösteriler,  Algım Özel Eğitim Merkezi, Lego Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim İş-Eğitim Merkezi, LTB Engelsiz Halk Dansları Grubu, LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra, Mavi Sanat Çocuk Atölyesi Müzik Dinletisi, Ortopedik Özürlüler Derneği, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu,  Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerin gösterileri ile devam ederek, LTB Haspolat Modern Dans Grubu’nun gösterisi ile sona erdi. Gecede ayrıca gösterilerin hazırlanmasında emeği geçenlere sertifikaları sunuldu.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Girne Limanı

Girne Limanında denize düşen adam kayboldu!

5 Aralık 2019

Altıntop sahneye güzellik getirecek

5 Aralık 2019

Geceler hız kesmedi

5 Aralık 2019

Girne’de canlı keyif

5 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı