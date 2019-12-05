Sanat engel tanımadı

LEFKOŞA’DA ALKIŞA DOYDULAR:

Yoğun bir katılımla gerçekleşen LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi’nde sergilenen performanslar büyük alkış aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi’nin beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi 4. Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı belediye meclis üyeleri, etkinlikte görev alan çocukların aileleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.,

Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin bateri ve piyano dinletisi ile başlayan ve büyük beğeni ve takdir toplayan gösteriler, Algım Özel Eğitim Merkezi, Lego Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim İş-Eğitim Merkezi, LTB Engelsiz Halk Dansları Grubu, LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra, Mavi Sanat Çocuk Atölyesi Müzik Dinletisi, Ortopedik Özürlüler Derneği, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerin gösterileri ile devam ederek, LTB Haspolat Modern Dans Grubu’nun gösterisi ile sona erdi. Gecede ayrıca gösterilerin hazırlanmasında emeği geçenlere sertifikaları sunuldu.