FutbolSpor

Eliz, Antalya’da iyi başladı

5 Aralık 2019

Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’nin Antalya’da düzenlediği  “Kadınlar 15” organizasyonunda çıktığı ön elemelerde galip gelen Eliz Maloney ‘ana tablo’ya yükseldi

 

MOLDOVALIYI YENDİ: Eliz, turnuvanın ilk gününde Moldovalı, ikinci maçında ise Beyaz Rusya’dan rakibi karşısında 2-0 kazandı. Eliz Maloney Yorgancı, ITF organizasyonunun çift kadınlar maçında da partneri ile ana tablodaki ilk maçını kaybetmedi

 

Tonguç KOTAK

 Ülkenin tenis dalındaki gururu Eliz Maloney Yorgancı, profesyonel organizasyonlarda mücadele veriyor.  Eliz ilk maçlarından galip ayrıldı.

Geçtiğimiz aylardan itibaren WTA sıralamasına giren genç bayan raket, Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in Antalya’daki “Woman 15” organizasyonunda çıktığı ön elemelerde galip gelerek ‘ana tablo’ya yükseldi.

Eliz, turnuvanın ilk gününde Moldovalı, ikinci maçında ise Beyaz Rusya’dan rakibi karşısında 2-0 kazandı.

Eliz Maloney Yorgancı, ITF organizasyonunun çift kadınlar maçında da partneri ile ana tablodaki ilk maçını kaybetmedi.



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