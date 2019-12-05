Eliz, Antalya’da iyi başladı

Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’nin Antalya’da düzenlediği “Kadınlar 15” organizasyonunda çıktığı ön elemelerde galip gelen Eliz Maloney ‘ana tablo’ya yükseldi

MOLDOVALIYI YENDİ: Eliz, turnuvanın ilk gününde Moldovalı, ikinci maçında ise Beyaz Rusya’dan rakibi karşısında 2-0 kazandı. Eliz Maloney Yorgancı, ITF organizasyonunun çift kadınlar maçında da partneri ile ana tablodaki ilk maçını kaybetmedi

Tonguç KOTAK

Ülkenin tenis dalındaki gururu Eliz Maloney Yorgancı, profesyonel organizasyonlarda mücadele veriyor. Eliz ilk maçlarından galip ayrıldı.

Geçtiğimiz aylardan itibaren WTA sıralamasına giren genç bayan raket, Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in Antalya’daki “Woman 15” organizasyonunda çıktığı ön elemelerde galip gelerek ‘ana tablo’ya yükseldi.

Eliz, turnuvanın ilk gününde Moldovalı, ikinci maçında ise Beyaz Rusya’dan rakibi karşısında 2-0 kazandı.

Eliz Maloney Yorgancı, ITF organizasyonunun çift kadınlar maçında da partneri ile ana tablodaki ilk maçını kaybetmedi.