FutbolSpor

“Fark”lı galip geliyorlar

5 Aralık 2019

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü ve Cihangir rakiplerini farklı skorlarla mağlup ediyorlar

EN FARKLISI MTG: Süper Lig’de şimdiye kadar en farklı skorla galibiyeti 8-0 ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü elde etti. Sarı-yeşilliler ligin 4. haftasında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 8-0 ile geçerek 13. hafta öncesi ligde en farklı skorla galip gelen takım oldu

 

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 12. haftada Cihangir konuk ettiği Düzkaya’yı 7-2 mağlup etmesi sonrasında en farklı galibiyetleri 13. hafta öncesine kadar incelemeye aldık.
Ligde şimdiye kadar en farklı galibiyeti 8-0 ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü elde etti. Sarı-yeşilliler ligin 4. haftasında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 8-0 ile geçerek 13. hafta öncesi ligde en farklı skorla galibiyet elde eden takım oldu.
MTG ayrıca 7. haftada deplasmanda Gönyeli’yi 7-1 ve 8. haftada konuk ettiği Hamitköy’ü 7-2 ile geçerek şimdiye kadar en fazla farklı galibiyet elde eden takım oldu.

 

Cihangir ve Yenicami 5’ledi
MTG sonrasında ligde en farklı galibiyet elde eden takım Cihangir oldu. Lefkoşa ekibi, 2. haftada Baf Ülkü Yurdu’nu 5-0 mağlup etti. Cihangir ayrıca 12. haftada bu kez Düzkaya’yı 7-2 ile geçerek iki kez farklı galibiyetlere imza attı.
Ligin köklü kulüplerinden Yenicami de sezonun açılış maçında deplasmanda Gönyeli’yi 5-0’lık farklı skorla yendi.

 

En farklı galibiyetler:

  1. hafta: Gönyeli-Yenicami: 0-5
  2. hafta: Cihangir-Baf Ülkü Yurdu: 0-5
  3. hafta: Mağusa Türk Gücü-Baf Ülkü Yurdu: 8-0
  4. hafta: Gönyeli-Mağusa Türk Gücü: 1-7
  5. hafta: Mağusa Türk Gücü-Hamitköy: 7-2
  6. hafta: Cihangir-Düzkaya: 7-2


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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