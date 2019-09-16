Yine kadına şiddet

Gece kulübünde “yanına oturmadığı” gerekçesiyle Tatiana Trushkova’yı öldüresiye döven Levent Metin 7 gün sonra tutuklandı:

VAHŞİCE: Ret cevabı alan Levent Metin, Tatiana Trushkova’nın saçlarından tutup, yüzüne defalarca yumruk attı. Yere düşürüp yüzünü tekmeledi. Metin suçunu itiraf etti

Evrim Kamalı

Alayköy’de faaliyet gösteren Dolls isimli gece kulübünde kendisi ile sohbet etmek istemeyen konsomatris kadını ciddi şekilde darp eden zanlı Levent Metin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis Cemile Özfadıl zanlı Levent Metin’in 8 Eylül 2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Alayköy’de faaliyet gösteren Dolls Gece Kulübü içerisinde kendisi ile sohbeti iptal etmek istediği gerekçesiyle kulüpte çalışmakta olan Tatiana Trushkova’nın saçlarını her iki eliyle çekerek yüzüne defalarca yumruk ve tokat vurarak, ayağı ile yüzüne tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis Tatiana Trushkova’nın ayni gün Kolan British Hastanesi’nde müşahede altına alındığını zanlı aleyhinde aynı gün tutuklama emri alınarak aranan kişi ilan edildiğini söyledi. Polis Cemile Özfadıl zanlının 14 Eylül 2019 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklama emri gereği tutuklandığını ve aynı gün bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi