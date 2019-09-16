Victor 3 yıldır kaçak

Victor Kipchirchir Limo 3 yıl önce biten vizesini yenilemedi ve kaçak durumuna düştü:

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Victor Kipchirchir Limo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Bekiroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Bekiroğlu, huzurda bulunan zanlı Victor Kipchirchir Limo’nun, 14 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde Eylül 2016 tarihinden itibaren öğrenci vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.