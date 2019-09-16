Kıbrıs

Victor 3 yıldır kaçak

16 Eylül 2019

Victor Kipchirchir Limo 3 yıl önce biten vizesini yenilemedi ve kaçak durumuna düştü:

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Victor Kipchirchir Limo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Bekiroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Bekiroğlu, huzurda bulunan zanlı Victor Kipchirchir Limo’nun,  14 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde Eylül 2016 tarihinden itibaren öğrenci vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Meyhaneleri de yozlaştırdık

16 Eylül 2019

Akıncı’dan hem takdir hem uyarı

16 Eylül 2019
hüseyin özgürgün

UBP Sus-pus

16 Eylül 2019

Trafikte biri ağır 3 yaralı

16 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı