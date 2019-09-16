“Eroin bağımlısıyım, “affedin”

Cihangir Tip, çaldığı telefonu sahibine iade etti ve mahkemeye beyanda bulundu:

Güzelyurt’ta, açık pazar alanı içerisinde, park halinde bulunan Ayhan Yıldız’a ait araç içerisinden Samsung Galaxy Grand marka cep telefonu çalan zanlı Cihangir Tip tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili ifade veren polis Ali Karanfiloğlu zanlı Cihangir Tip’in 14 Eylül 2019 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen “araç içerisinden sirkat” meselesinden methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 14 Eylül 2019 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Güzelyurt’ta, açık pazar alanı içerisinde park halinde bulunan Mağusa’da sakin Ayhan Yıldız’a ait kamyon araç içerisinde muhafaza ettiği 650 TL değerinde Samsung Galaxy Grand marka cep telefonunu, içerisinde takılı bulunan sim kartı ile birlikte çaldığını belirtti. Polis aynı gün alınan şikâyet doğrultusunda zanlının Güzelyurt’ta tespit tutuklandığını ve telefonun tasarrufunda bulunup emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Cihangir Tip 20 yıldır eroin bağımlısı olduğunu hasta olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilip ilaçlarının alınmasına yardımcı olunmasını talep etti. Zanlı ayrıca 3 gün sürenin çok olduğunu her şeyi itiraf edip telefonu verdiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasının daha uygun olacağını ve hastaneye götürülüp gerekli kontrollerinin yapılmasına emir verdi.