Çocukların mutlu günü

Lefkoşa Belediyesi’nin Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ile koordineli bir şekilde çalıştırdığı El Ele Kreşi’nden 10 çocuk daha mezun oldu:

Lefkoşa Türk Belediyesi El Ele Kreşinde eğitim ve bakım hizmeti alan ve bu yıl anaokula başlayacak olan 10 çocuğa Bandabulya Sahnesi’nde tören ile başarı belgeleri verildi.

Etkinliğe LTB As Başkanı Akın Aktunç, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, LTB Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay ve Kreş Sorumlusu Gözde Torun ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Öğrenciler gece boyunca sergiledikleri dans gösterileri ile büyük alkış aldı. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin yapmış oldukları el işleri ile resimleri sergilendi.

Aktunç: “Maratonun geliri kreşe”

5 kişilik kadrosu ile hafta içi her gün 2-4 yaş arası ortalama 30 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti vermekte olduğunu belirten LTB As Başkanı Akın Aktunç, kreşin kısa süre içerisinde hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş alana sahip yeni binada (eski Jokey Kulübü) daha fazla çocuğa daha etkin ve yüksek standartta hizmet verecek olan bir çocuk merkezine dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aktunç, bu yıl 20 Ekim’de gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi için kullanılacağını da belirtti.



Düzgün: “Başkan Harmancı ve ekibine teşekkürler”

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün yaptığı konuşmada, LTB Elele Kreşi’nin hizmet kapasitesinin arttırılarak faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Düzgün, “LTB Başkanı Sayın Harmancı ve ekibine sonsuz teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Torun: “Yoğun şekilde çalışıyoruz”

LTB El Ele Kreşi Sorumlusu Gözde Torun’da yaptığı konuşmada LTB olarak kreşi daha iyi ve daha çok çocuğa hizmet verir bir noktaya getirmek için yoğun şekilde

çalışmaya devam edeceklerini belirtti.