YİM emirname davasını 17 Ekim’e erteledi

Yüksek İdare Mahkemesi, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ile ilgili görüşmeyi 17 Ekim’e erteledi.

Söz konusu emirnamenin kaldırıldığının Resmi Gazetede yayımlanması üzerinde 20 Eylül’de Emirnamenin kaldırılması kararı aleyhinde ara emri alınmış, ara emrinin kesinleşip kesinleşmeyeceği ile ilgili görüşme önce 28 Eylül ardından da 6 Ekim’e ertelenmişti.

Konu ile ilgili bugünkü görüşmede Yüksek İdare Mahkemesi, Başsavcılığın Şehir Planlama Dairesi’ni savunmayacağını beyan etmesi üzerine, görüşmeyi, Daireyi savunacak avukatın belirlenmesi için 17 Ekim’e erteledi.

Şehir Plancıları Odası (Davacı) avukatı Sezi Sıdal, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bu davada Savcılık kendilerini savunmayacağını beyan etti” dedi.

Şehir Planlama Dairesini, savunacak olan avukatların kamudan olması gerektiğini ancak kendilerini savunması için bildirilen iki avukatın kamudan olmadığını kaydeden Sıdal, kamudan avukat atanması için görüşmenin 17 Ekim’e ertelendiğini ifade etti.

Sıdal, 28 Eylül’deki görüşmede Savcılık davalıyı savunmayacağını beyan etmediğini, değerlendireceğini söylediğini kaydetti.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi imar planı hazırlanana kadar, 14 Ocak 2020’de yürürlüğe konmuştu.