Sanat

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan ‘Ormanın Kralları’

21 Mart 2019
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması

Londra’daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülünü, bir çift erkek aslanın görüldüğü “Kardeşlerin Bağı” başlıklı fotoğraf kazandı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması
“Kardeşlerin Bağı” | DAVİD LLOYD

Doğal Tarih Müzesi’nin 45 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışma arasında halk oylamasıyla birinci seçilen fotoğraf, profesyonel fotoğrafçı David Lloyd tarafından çekildi.

Londra’da yaşayan Yeni Zelandalı fotoğrafçı Lloyd “Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünkü hayvanların duygularını ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor.” dedi.

Fotoğraf, aralarında aşağıdaki dört çalışmanın da bulunduğu diğer bazı eserlerle birlikte, Doğal Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması
Falkland Adaları’ndaki bu üç kral pengueni Wim Den Heever’ın fotoğrafına konu oldu. | WİM VAN DEN HEEVER
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması
Matthew Maran’ın fotoğrafı, Londra’da duvar resmindeki tilkiye doğru yürüyen bir sokak tilkisini gösteriyor. Londra sokaklarındaki ‘şehir tilkileri’ sık görülen bir manzara. | MATTHEW MARAN
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması
Kanada’nın Kuzey Kutbu bölgesinde görülen, aç kalmış bir kutup ayısı. Justin Hofman’ın çalışması. | JUSTİN-HOFMAN
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışması
Macar fotoğrafçı Bence Máté’in, Afrika’draki vahşi köpekleri bir ceylan bacağıyla oynarken görüntülediği fotoğraf. | BENCE MATE
Etiketler


İlgili Makaleler

Aşık Veysel aramızdan ayrılalı 46 yıl oldu

21 Mart 2019
tiyatro

Seyirci salona sığmadı

11 Mart 2019

Kit Harington’dan (Jon Snow) Game of Thrones finali itirafı

7 Mart 2019

Antalya’da dünyanın en eski batığı keşfedildi

7 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı