Kaş yapayım derken Göz Çıkarmak!!

Güvenlikleştirme Teorisi özellikle 1990’larda Kopenhagın okulu tarafında ortaya atılmış bir kuramdır.

Bu teoriye göre, bazı günlük konular, söz-edimler (speech-act) sayesinde birer güvenlik tehdidi olarak inşa edilebilmektedir. Yani siyasetçiler, gazeteciler gibi kanaat mühendisleri devamlı şekilde bazı konuları güvenlik tehditi olarak kamuaoyuna sunarsa bir süre sonra güvenlikleştirilmiş bu konulara karşı olağanüstü yollara başvurulması meşru hâle gelmektedir.

Siyasetçiler söz-edimler ve kamusal söylemlerle olağanüstü tedbirler almak istedikleri konuları, hâlihazırda güvenlik tehditi olarak sunabilmektedirler. Bir konu güvenlikleştirildikten sonra kamusal alanda tartışılması imkansız hale gelebilmektedir. Bu tavrı en son Brexit’e evet kampanyası sırasında iyice gördük. Kampanya boyunca bazı kanaat önderlerinin etrafa saçtıkları saçma sapan senaryolarla ve rakamlarla insanlara büyük bir tehdit algısı yarattıklarını ve bunu AB’den ayrılma noktasına kadar adım adım getirdiklerini hep birlikte izledik. Bizdeki nüfus konusu da yıllarca siyasetçilerin istismarına uğramıştır. Hem sol, hem de sağ bu konuyu istismar ederek oylarını artırmayı denemiştir. Nüfus konusu müzakerelerde Rumları tehdit etmek için de zaman zaman kullanılmaktadır.

“Anlaşmayı imzalamazsanız üç beş sene içerisinde imzalayacak Kıbrıslı Türk bulamazsınız” lafını 1990’lardan beridir dinlemekteyim. Bu tavrın iki olumsuz etkisi vardır. 1974’ten sonra adaya yerleştirilmiş insanlar bu tip söylemlerle şeytanlaştırılmakta, bir tehdit unsuru olarak sunulmakta ama aynı zamanda kuzeyde yaratılan korkuyu güneye taşımaktadırlar. Bunu da son zamanlardaki Rum tarafının tavrından görebiliriz. Yavaş yavaş kuzeydeki arkadaşlarından duydukları korkuyu içselleştirerek birleşme senaryolarını merkezi, güçlü bir federasyondan, gevşek federasyona, oradan da daha ademi merkezci bir yapıya dönüştürmektedirler. Hatta bazı kesimler birleşmekten ve bu öcüleştirilmiş insanlarla yaşama yerine iki devlete bile razı olmak üzeredirler. Yani bizim siyasetçilerin tutarsız bir şekilde etrafa yaydıkları abartılmış rakamlar, şimdi gelmiş ve birleşmenin önündeki en büyük engel olmak üzeredir.