Yılın “en”lerini ödüllendiriyoruz

ÖDÜL TÖRENİ BU AKŞAM GİRNE’DE: Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited işbirliğinde futbolda geride bıraktığımız sezon, belirlenen her ayın en iyilerine verilen ödüllerin ardından bugün de yılın en iyilerini ödüllendiriyoruz. Yaklaşık 500 davetlinin katılacağı “Havadis Ödül Töreni” bu akşam Girne’de Vuni Palace Hotel’de gerçekleşecek

EN İYİLER ALİ ORALOĞLU, KEREM ERAN VE YASİN KURT: İş, sanat ve medya dünyasının da ödüllendirileceği Havadis Ödül Töreni’nde, futbolda yılın en iyileri de ödüllerini alacak. Havadis ile Atakom Ltd. işbirliğinde verilecek yılın en iyi hakemi ödülünü Kerem Eran, yılın en iyi teknik direktörü ödülünü MTG’ye lig de kupa şampiyonluğu kazandıran Ali Oraloğlu ve yılın en iyi futbolcu ödülünü şampiyon MTG’nin kaptanı Yasin Kurt alacak

Havadis Medya Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın başarılıları ödül töreni bu akşam Girne’de gerçekleşiyor. İş, sanat, medya ve futbol dünyasına dağıtılan ödüller bu akşam sahiplerini bulacak.

Futbolda geride kalan sezon boyunca, her ay Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited işbirliğinde verilen ayın en başarılıları ödüllerinin ardından sıra yılın en başarılılarının ödüllendirilmesine geldi.

Girne’de Vuni Palace Hotel’de bu akşam düzenlenecek ve yaklaşık 500 davetlinin katılacağı ödül töreninde, ülkemizin ve Türkiye’nin çok değerli sanatçıları da yer alacak.

Futbolda Yılın Başarılıları

Futbolda geride kalan sezon, Havadis Gazetesi ile Atakom Limited işbirliğinde verilen her ayın en iyileri ödülleri dikkate alınarak belirlenen yılın en iyileri; Teknik Direktör Ali Oraloğlu, hakem Kerem Eran ve futbolcu Yasin Kurt oldu.

Futbolda yılın futbolcu ödülüne layık görülen Yasin Kurt, Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğunda büyük pay sahibi idi. Geride kalan sezon MTG’nin en fazla görev alan futbolcusu ve ayni zamanda takım kaptanı olan Yasin Kurt, sezonu 8 gol ve 23 asistle kapattı. Takımının attığı 91 golün 3’te 1’ine direk katkı yapan Yasin Kurt’a yılın en iyi futbolcusu ödülü verilecek.

K-Pet Süper Lig’deki 9’uncu şampiyonluğunu yaşayan Mağusa Türk Gücü’nde Teknik Direktörü Ali Oraloğlu ise yılın en başarılı teknik direktörü olarak belirlendi. MTG’nin başında ikinci kez teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Oraloğlu, bu sezon MTG’ye hem lig hem de kupa şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Yılın hakemi ödülünün sahibi ise Kerem Eran olacak. Bu sezon görev aldığı kritik maçlarda sergilediği yönetim ile beğeni ve takdir toplayan Kerem Eran, sezonu en fazla görev alan orta hakem olarak da başarı ile tamamladı.