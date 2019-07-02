Rallide Sıra İskele’de

Geleneksel İskele Festivali kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan İskele Rallisi her yıl olduğu gibi İskele bölgesindeki tozlu ve süratli etaplarda koşulacak.11.’si düzenlenecek İskele Rallisinde toplamda 7 özel etap geçilecek , yarışın ilk günü cumartesi günü şehir içindeki İskele SSS Etabı , ikinci gün ise ekipler İskele Rallisi’nin vazgeçilmez etapları olan Topçuköy,Sınırüstü,İskele etaplarını geçip Festival alanı içerisinde Finish görecekler. Servis alanı ise Festival alanının hemen yanında kurulacak .

Alpet Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına 1,2 katsayı ile puan verecek olan rallide şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesecek. Şampiyonada lider Cevdet Alptürk-Özden Yılmaz bulunurken onları Fikri Macila-Doğa Koyuncu 2. olarak ve Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ise 3. olarak takip ediyor. Şampiyonada iddalı isimlerden Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ise Kuzey Kıbrıs Rallisinde kaybettiği puanları telafi etmek isteyecekler.Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.

Zaman tablosu:

6 Temmuz Cumartesi

Seromonik Start 17:30

ÖE1 İskele SSS 17.54

7 Temmuz Pazar

ÖE2 Topcuköy1 10.08

ÖE3 Topcuköy2 10.56

ÖE4 Sınırüstü 13.04

ÖE5 Sınırüstü 2 13.52

ÖE6 İskele 1 16.10

ÖE7 İskele 2 16.53

Finiş 17:58