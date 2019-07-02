Klasikler, kozlarını paylaştı

BİRİNCİ DEĞİŞMEDİ: 119 aracın start aldığı yarışı, geçen yılın şampiyonu 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazandı. İkincilik, yine iddialı pilotlardan 1969 model Austin Mini Pick up klasiğiyle Hüseyin Gümüşok’un olurken, üçüncülük yarışa ilk kez katılan 1976 model Ford Escort MK2 aracıyla usta pilot Kıyal Selviler’in oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda ve KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ikinci kez organize ettiği “Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üç ayaktan oluşan yarışının ilk ayağı önceki gün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 132 klasik araç katıldı, 119’u pistte hünerlerini sergiledi.

KTKOD, yarışa rekor katılımın yanı sıra bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadı. Yarış, BRTK Spor HD kanalından 4 saat boyunca ‘canlı’ olarak yayınlandı.

Gelengül Production katkılarıyla, Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve altı farklı kamera görüntüsüyle, resmi dernek sayfasından da canlı olarak yayınlanan yarış, kısa sürede 30 bin izleyici barajını aştı.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na dahil olan organizasyonda kupalar da sahiplerini buldu.

Favoriler kazandı

“Genel Klasman” dışında sekiz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.

Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü aracın nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. “Turing” kategorisi bu yıl ilk kez iki gruba ayrıldı ayrıca “BMW E30” serisine özel klasman da yarışa renk kattı.

119 aracın start aldığı yarışı, geçen yılın şampiyonu 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu kazandı. İkincilik, yine iddialı pilotlardan 1969 model Austin Mini Pick up klasiğiyle Hüseyin Gümüşok’un olurken, üçüncülük yarışa ilk kez katılan 1976 model Ford Escort MK2 aracıyla usta pilot Kıyal Selviler’in oldu.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Coşkun Gürel, “G Kategorisi”nde Metin Tavukcuoğlu, “Kadınlar Kategorisi”nde Dilara Dolap, “Turing A Kategorisi”nde Mehmet Topel, “Turing B Kategorisi”nde Mustafa Beyaz, “VW Beetle Kategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Mehmet Topel zirvede yer almayı başardı.

13 kadın pilotun da yarışta boy göstermesi, takdir topladı.

Cyprus Wireless’ten hediye internet

Yarış Direktörü İsmet Tufan’ın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Cyprus Wireless Direktörleri Bümen Şefik ve Erhan Erkut’un startıyla bir kapı numaralı araç start alarak yarış başladı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen 600’e yakın izleyici de neticeleri merakla takip etti

Sezonun ilk slalom yarışında ana sponsor Cyprus Wireless de katılımcılara zengin ve süpriz hediyeler verdi. Piste giren araçlar arasında, neticelerine bakılmaksızın, yarış sonrası gerçekleştirilen çekiliş sonucunda Ali Köroğlu, Hasan Rüstemoğlu, Levent Ali Yılmaz ve Serhan Kumru’ya bir yıllık 10 megabit internet hediye edildi.

Aliusta: ‘Yapılamaz’ denileni yaptık ,dahasını da yapmaya devam edeceğiz’

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, yarış sonrası yaptığı açıklamada bu yıl hedeflerini çok yükselttiklerini belirterek klasik severlerin derneğin organize ettiği slalom yarışını merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak büyük bir kesime hitap ettiklerini ve daha iyi hizmet etmek için uğraş verdiklerini ifade eden Aliusta, yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, “Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yok. ‘Yapılamaz’ denileni yaptık. Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aliusta, yarışın devlet televizyonunda 4 saat boyunca canlı olarak yayınlanmasının da büyük bir olay olduğuna dikkat çekerek doğru organizasyonlarla yapılan doğru işlerin, her zaman laik olduğu takdiri kazandığını vurguladı.

Dernek organizasyonlarının artık markalaştığının altını çizen Aliusta, hedefledikleri ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağladıklarını söyledi.