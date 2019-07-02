Havadis ödülleri sahiplerini buluyor

ÜNLÜLER TÖRENE KATILACAK:

Havadis Medya Grubu’nun düzenlediği “Havadis Ödül Töreni” bu gece, Vuni Palace Hotel’de görkemli bir törenle yaşanacak. Törene katılacak olan ünlü isimler arasında Türkiye’deki gurur kaynaklarımız Eylem, Buray, modacı Raşit Bağzıbağlı ve modacı Beste Korkmaz’ın yanı sıra Kanal D’nin ünlü sunucusu Dilay Korkmaz da yer alacak

EREZ VE ÖZDİLLİ SUNACAK:

Türkiye’den ve ülkemizden çok sayıda değerli ve ünlü ismin katılacağı töreni ünlü moda koreografı Uğurkan Erez ve efsane manken Gizem Özdilli sunacak. Erez Havadis farkıyla sunuculuktaki ilk deneyimini yaşarken Özdilli ülkemizdeki ilk sunuculuğunu yapacak

Adanın önde gelen medya gruplarından Havadis, iş, sanat, spor ve medya dünyasını ödüllendirmek için saatleri sayıyor. Türkiye ve ülkemizdeki birbirinden önemli isme ödüllerin verileceği “Havadis Ödül Töreni” bu gece, Vuni Palace Hotel’e bol eğlence ve alkış getirecek.

Gazete, internet ve radyo aracılığıyla güncel haberleri sıcağı sıcağına ve tarafsızlık prensibinden hareketle takipçilerine ulaştıran; yazar köşeleri, magazin, kültür, aktüalite ve spor sayfalarıyla gerek ülkemizde gerek Türkiye’de gerekse dünyada olup bitenleri meraklılarına geniş bir perspektiften ulaştıran Havadis; yıl boyuca kendi alanlarında ön plana çıkan isimleri ödüllendirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Havadis’in bu gurur gecesinin sunuculuğunu Türkiye’den iki değerli isim yapacak. Duayen moda koreografı Uğurkan Erez ilk sunuculuk deneyimiyle sahnede olacak. Erez’e bu güzel gecede Türkiye’nin efsane mankenlerinden Gizem Özdilli eşlik edecek. Özdilli ülkemizdeki ilk sunuculuğunu Havadis farkıyla gerçekleştirecek.

Türkiye’den çok sayıda önemli iş insanın, ünlü sanatçının, oyuncunun, modacının, sporcunun ülkemizdeki önemli isimlerle Havadis okurlarının bir araya geleceği tören tam bir onur gecesine dönüşecek. Öyle ki bu güzel gecede Türkiye’deki gurur kaynaklarımız Eylem, Buray, modacı Raşit Bağzıbağlı ve modacı Beste Korkmaz’ın yanında Kanal D sunucusu Dilay Korkmaz’ın aralarında bulunduğu çok sayıda değerli isim yer alacak.

Geri sayımın başladığı bu özel geceye katılacaklar arasında çok sayıda sürpriz isim bulunuyor. Sanatçıların performanslarıyla renklenecek olan gecede kimlerin hangi ödüllere layık görüleceği ise merakla bekleniyor.