Yılın en iyi akıllı telefonları

İkinci sırada Apple’ın ürettiği iPhone 11 gösterildi. Bu cihazın mükemmel 6.1 inçlik ekranla ve güçlü bir işlemciyle donatıldığı ve üzerinde çok verimli bir kameranın bulunduğu belirtildi.

Listenin üçüncüsüyse OnePlus’un 7 Pro adlı farklı bir modeli oldu. Açıklamada bu telefonun sahip olduğu verimli işlemcinin ve iyi kameranın yanı sıra parmak izi ve yüz tanıma sensörlerinin son derece hızlı çalıştığı vurgulandı.

Sıralamanın dördüncü basamağına Google’ın sunduğu Pixel 3a ve Pixel 3a XL cihazları yerleşti. Yazara göre bu telefonlar çok iyi performans göstermekle birlikte uzun süre boyunca kullanılabiliyor ve OLED ekranlarla donatılmış durumda.

Beşinci sıradaysa yine OnePlus’un 6T modeli yer aldı. Üreticinin diğer ürünlerinde olduğu gibi bu telefonu da farklı kılan özellikler iyi performans, uzun süreli kullanım, hızlı parmak izi ve yüz tanıma sensörleri. Yazıya göre bu cihaz ayrıca süper hızlı şarj cihazı ile de donatılmış durumda.

Bu modellerin yanı sıra listeye Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus, ayrıca iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazları da girdi.