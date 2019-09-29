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ABD’de pitbull yavrusu, çocukları zehirli yılandan hayatı pahasına korudu

29 Eylül 2019

ABD’nin Florida eyaletinde pitbull cinsi bir köpek yavrusunun, iki çocuğu hayatı pahasına zehirli yılandan kurtardığı bildirildi.

Fox35 sitesinin haberine göre ABD’nin Florida eyaletinde Zeus adlı 8 aylık pitbull cinsi köpek, evin bahçesinde su kabını temizlerken zehirli bir yılanın sessizce yaklaştığı iki çocuğu kurtarmak için kendi yaşamını feda etti.Zeus çocuklara yaklaşan tehlikeli hayvanı fark edip yılanın üzerine atladı ve kafasını kopardı, ancak mücadele sırasında yılan köpeği birkaç kez ısırdı. Olayın ardından hemen veteriner kliniğine götürülen köpek kurtarılamadı.

Çocukların ebeveynleri Zeus’un ‘en sadık köpek’ olduğunu ve çocukların hayatlarını ona borcu olduklarını belirtti.

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