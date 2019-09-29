Dünya

Acemi sürücünün park yerindeki bariyerle mücadelesi kameraya yakalandı

29 Eylül 2019

Kırım’da park yerini terk etmek isteyen bir sürücünün güvenlik bariyeriyle yaşadığı mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Geri vitese gelerek bariyere çarpan, sonra direğin camdan içeri girmesine neden olan sürücü  en sonunda plastik engeli tamamen kırdı ve yoluna onunla devam etti.

Kırım’ın Sivastopol kentinde 20 Eylül’de yaşanan olayda, elektronik cihazdan biletini alan sürücü, bariyerin açılmasıyla çıkış rampasına doğru ilerledi. Trafiğe karışmadan önce kısa bir süre bekleyen sürücü bir anda geri vitese takarak bariyere doğru çarptı. Aracın çarpmasıyla bariyer kırıldı, ancak yerinden tamamen çıkmadı.

Aceleyle olay yerinden ayrılmak isteyen sürücüye bu kez de bariyer engel oldu. Açık olan sürücü penceresinden içeri giren bariyer, aracın öne doğru hareketiyle arka camdan çıktı. İleri geri hareket ederek bariyerden kurtulmak isteyen sürücü, en sonunda eliyle direğe eliyle müdahale etmek zorunda kaldı.Bariyeri aracından uzaklaştıran sürücü yoluna devam etmese niyetlendi ancak aracın hareket etmesiyle tekrar içeri giren bariyer bu kez kırıldı. Sürücü de camından içeri giren bariyerle birlikte park yerinden ayrıldı.

 

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