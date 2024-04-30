Yiğitler Burcu’na atılan uyuşturucuyu aldığı sırada yakalanan Türkkal, 7 gün daha tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde devriye gezen askerler tarafından kendisine uyuşturucu madde atıldığı ve alırken tespit edilen zanlı Mustafa Türkkal dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13:40 raddelerinde, Lefkoşa’da Askerin kontrol sahası içinde bulunan Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından huzurda bulunan zanlı Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığı tespit edilmesi üzerine, zanlı Türkkal devriye gezen askerler tarafından alı konulmuş olup yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti. Polis memuru Fezile Kesat zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefon ile irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle bir gram uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak aranan bir şahsın olduğunu, analize gönderilen uyuşturucu maddeyle ilgili raporun henüz ellerine ulaşmadığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)