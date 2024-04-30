LTB’den Osman Örek Caddesi’ni kullanacak sürücülere uyarı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Osman Örek Caddesi’nin kuzeyinde inşaatı devam eden “Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi” ile caddenin güneyinde devam eden park projesinin yol altından yaya geçişi için inşaa edilecek köprünün yapım çalışmaları dolayısıyla, bu yolu kullanacak sürücülere yönlendirmeler yapılacağını bildirdi.

Belediye açıklamasında, “Karayolları Dairesi tarafından yürütülen ve 1 Mayıs tarihinde başlayacak çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.” denildi.