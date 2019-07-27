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Yiğitcan sezonu Erzurum’da açtı

27 Temmuz 2019

Dünya Şampiyonası için çalışmalarını atrenörü Celal Keleş nezaretinde sürdüren Milli Atletimiz Yiğitcan Keleşoğlu, Erzurum’da yarış sezonunu açtı.

24-25 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası’nda, son durumunu ve derecelerini görme fırsatı bulan Yiğitcan antrenörü Celal Keleş ile birlikte, esas hedefleri olan Dünya Şampiyonasına hazırlanmak için bu gibi organizasyonlarda yarışarak derecelerini geliştirmek istiyor.

 

“Dereceler daha iyi olabilir”

Yarışlarla ilgili bir açıklama yapan Celal Keleş, burada Yiğitcan’ın aldığı derecelerin daha iyi seviyeye taşınabileceğini ve esas hedefleri olan Dünya Şampiyonası hazırlıkları için bu şampiyonanın bir sezon açılışı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

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