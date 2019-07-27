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Korta KKTC damgası

27 Temmuz 2019

Türkiye Tenis Federasyonu’nun 16 yaş kupalarının 2. ayağı KKTC’de düzenlendi

3 ŞAMPİYONLUK: Tek erkeklerde sporcumuz Derin Samioğlu finalde Türkiyeli rakibini 6-4 ve 6-3 yenerek şampiyon oldu. Derin ayrıca çiftlerde sporcumuz Berke Can Ekinci ile de şampiyon olmayı başardı. Çift kızlarda ise sporcumuz Azra Seray Yalkıç da birinci olarak ipi göğüslemeyi başardı

 

Türkiye Tenis Federasyonu’nun, 16 yaş kupalarının 2. ayağında tek erkelerde sporcumuz Derin Samioğlu şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliği ile ülkemizde düzenlenmeye başlayan, toplamda 9 adet oynanan Türkiye Tenis Federasyonu 16 yaş kupalarının 2. Ayağı KKTC de düzenlendi.

 

3 şampiyonluk

22-26 Temmuz 2019 tarihleri arası Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada ülkemiz sporcularından Derin Samioğlu büyük bir başarı göstererek hem tek erkeklerde hem de çiftlerde şampiyon oldu.

Derin BRTSPOR’dan da naklen yayınlanan maçta tek erkelerde finalinde ENKA’dan Özer Alemdar’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle yenerek şampiyon oldu.

Çift erkeklerde sporcularımız Derin Samioğlu – Berke Can Ekinci, Türkiye’den Berk Güner – Can Zorlu ikilisini  6/1 6/0’la geçerek birinciliği kazandılar.

Kızlarda diğer bir başarılı sporcumuz Azra Seray Yalkıç finalde Derin Bingöl’e 2-0 kaybetti.

Azra çift kızlarda Derin Bingöl ile finalde Ilgın Minel  / Sevim Akbaş ikilisini 2-1 yenerek şampiyon olmayı başardılar.

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