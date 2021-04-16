Yiğitcan Hekimoğlu: Geciktikçe hedeften uzaklaşıyoruz

Yiğitcan Hekimoğlu, “Antrenman izni konusunda henüz bir gelişme yok. Yetkililerden ben ve arkadaşlarıma idman izni konusunda destek vermelerini bekliyorum. Tokyo Olimpiyatları açısında bu idmanlar çok önemlidir.” dedi

Ülkemizin atletizmdeki gururu Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Bayrak Takımları Seçme Yarışları’nda 100 metre branşında dördüncü olmasının ardından KKTC’ye dönerek evde karantinaya girdi ancak idman konusunda yetkililerden destek alamaması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşadığını açıkladı.

Hekimoğlu dün sabah BRT 1 HD’de Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın birlikte hazırladıkları Spor Gündem programına telefonla katılarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

İzin konusunda bekliyorum

Konu ile ilgili olarak konuşan Yiğitcan, Antrenman izni konusunda henüz bir gelişme yok. Yetkililerden ben ve arkadaşlarıma idman izni konusunda destek vermelerini bekliyorum. Tokyo Olimpiyatları açısında bu idmanlar çok önemlidir.”dedi.

Geciktikçe hedeften uzaklaşıyoruz

Yiğitcan programda önemi noktalara da değinerek, “İdman izninin bu kadar gecikmesi hem bizim hem hedeflerimiz konusunda zorluk yaşıyoruz. Burada sadece ben değilim benim gibi Tokyo Olimpiyatı hedefi olan başka sporcu arkadaşlarım da var. Onlar içinde bir kapı olacak. Bir an önce aşılması gerekiyor. Hedeften şaşmadım. Gecikme ve anlayış davranışları yüzünden motivem düşüyor ayrıcalık istemeyiz.” açıklamasını yaptı.